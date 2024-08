A Réti-tavak hasznosításáról is döntött a testület. Ez a magyar állam tulajdonában van, mintegy 40 ezer négyzetméteres terület, ami 11 különböző helyrajzi számon van, amelyek területén hét tó van. Jelenleg azonban egyikben sincsen víz, helyi természetvédelmi területnek minősülnek, valamint a Ramsari-egyezmény hatálya alá tartozó területek. A polgármester elmondta, azt szeretnék, ha a terület ingyenes vagyonkezelője lenne a város. Erről már korábban döntött a testület, de a minisztérium azt kérte, hogy erősítsék meg ezt a döntést. Ezért újra napirendre tűzték a kérdést. A polgármester szerint, amennyiben a város kezelésébe kerülne a terület, akár egy új tanösvényt is kialakíthatnának ott a későbbiekben. De halászati, sport, illetve pihenő célra is szolgálhat majd a terület.