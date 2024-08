Az idei év kiemelt témája a „A növényi sokféleség” volt. Összesen 7 kategóriában, 29-en versenyeztek az előkelő címért. Nem volt könnyű dolguk az ítészeknek, ugyanis az idén is szebbnél szebb kertekben jártak. Úgy döntöttek, hogy minden résztvevőnek jár az ajándék, emellett pedig 3 különdíj is gazdára talált.

Ötletes megoldásokból nem volt hiány a terménykiállításon, amit a pajta hozott tető alá a hétvégén

Fotó: Zetovics Márió / Forrás: 24 Óra

A legszebb konyhakertek díjazottjai

A balkon kategóriában Kenedi Zsuzsanna munkáját ismerték el.

A legszebb mini kert (50 négyzetméterig) tulajdonosa Kis Péter és felesége, valamint Kátai-Pál Nóra.

Normál kert kategóriában Tóth Istvánné, Tőkés Sándor és felesége, Kis Balázsné, Bíró József és felesége, Krámer Lászlóné, Molnár Károly és Janászik Józsefné, Rieder Teréz, Somlói József és felesége, valamint Zámbó Kornél kertje érdemelt dicső szavakat. Különdíjat kapott Mészáros Béláné, valamint Méhes Gyula és felesége.

Zártkert kategóriában Gráczia István és felesége, valamint Szabó István és felesége zöldségese érdemelt díjat.

A gyümölcsös kategóriában Varga György és felesége vitte a prímet. A kategória különdíjasa Marton Béla és felesége lett.

Vegyes kategóriában Molnár Attila és felesége, Pulay Sándor és Kozma Gizella, Szép Lídia, Csizmadia Józsefné, Danis Pálné és Kelemen Elemér, Dián Ferencné, Gozsovics Andrea és Gozsovics Róbert, Knoll-Burghardt Beáta, Szedlák Jánosné, valamint Varga-Feldhoffer Jennifer munkáját díjazta a zsűri.

Fűszernövényekből álló füzér lógott a pajta közepén, így a vendégek orrmagasságban érezgették az oreganó, a kakukkfű, a rozmaring, vagy éppen a bazsalikom illatát

Fotó: Zetovics Márió / Forrás: 24 Óra

Legszebb konyhakert, közösségben is

A szó hallatán hajlamosak vagyunk saját portánkon vizsgálódni, azonban arra is van példa, hogy közösségben működik egy szépség. Így van ez Oroszlányban is. A közösségi kategória győztese évek óta ledönthetetlen a trónról. Az idén is az Oroszlányi Hunyadi Mátyás Általános Iskola fűszer-, és gyógynövény kertje kapta az elismerést.