Vármegyénkbe is sok kupakgyűjtő szívbe várták korábban a kupakokat az adománygyűjtő szervezetek. A rendszer évekig remekül és gyümölcsözően működött. Tatán az Építők parkjában, illetve a piacnál is várták a felajánlásokat a beteg gyermekek megsegítésére. Azonban az adományokat kezelő Önkéntesség Tatán és Környékén Egyesület most szomorú hírt osztott meg közösségi oldalán.

A kupakgyűjtő szívvel Boginak, a tatai szívátültetett kislánynak próbáltak segíteni

Fotó: Facebook/Önkéntesség Tatán és környékén

Az Építők parkjánál lévő fehér szívben a szívátültetésen átesett tatai kislánynak, Boginak gyűjtöttek. Mint arról a Kemma.hu is többször beszámolt a családnak az élete gyökerestől felborult a kislány betegsége miatt. A különleges étrend, illetve a tisztítószerek pedig extra kiadásokat jelentenek számukra.

Üresek a kupakgyűjtő szívek

Őket próbálta segíteni a tatai szervezet a kupakokból befolyt pénzzel. Azonban most le kellett bontaniuk a kupakgyűjtőt.

– Az összegyűjtött kupakok mennyisége megközelítőleg az 1/5-ére esett vissza, hála a nehezen leszedhető kupakoknak. Ez a fehér szív esetén számokban a legutolsó félévben egy ürítést jelentett, ami körülbelül 120 kilogrammnyi kupak, pénzben pedig tízezer forint körüli összeg. A kupakok összegyűjtése, tárolása, zsákolása, és elszállítása a 160 kilométerre lévő kupakfelvásárló céghez sajnos sokkal nagyobb erőfeszítés az egyesületünknek – írta az alapítvány közösségi oldalukon, ahol keresik a lehetőséget arra, hogy az érintett családoknak hogyan tudnak a továbbiakban segíteni.

Azonban nem csak a nehezen levehető kupakok miatt telt meg lassan a szív. A gyűjtésnek nem tett jót a MOHU REpont üvegvisszaváltói sem. Ugyanis sokan kupakkal együtt dobják be a gépbe a palackokat. Pedig erre nem lenne szükség. A MOHU tájékoztatása szerint ugyanis az automaták kupakkal és kupak nélkül is felismerik a visszaváltható palackokat.