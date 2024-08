Az oktatás is szerepet kapott a fesztiválon. A Mathias Corvinus Collegium fesztiválján idén rekordmennyiségű kiállító várta a pályakezdőket, kicsiket, nagyokat, az Edu sétányon. A kiállítók interaktív és családi programokkal várták az érdeklődőket, mindhárom nap hömpölygő tömeg volt kíváncsi az MCC képzési programjaira, intézeteire, partnereire, illetve az együttműködő diákszervezetekre. A Gondosóra intézményével is megismerkedhettek az érdeklődők. A program célja, hogy a 65 év felettiek szükség esetén egy gombnyomással segítséget kérhessenek, teljesen ingyen és havidíjmentesen. A regisztrációhoz mindössze 65 év feletti életkor, magyar állampolgárság és belföldi bejelentett lakcím szükséges. Emellett ingyenes anyajegy tanácsadásra is lehetőség nyílt a támogatók sátránál.