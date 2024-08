Négy éve süti otthon a kovászos kenyeret Rendek Erika, a Tardosi Szlovák Önkormányzat leendő képviselője. Leggyakrabban sütőben készül nála az igazi kovászos kenyér, de ha nincs elég ideje, akkor a kenyérsütőgépet is bekapcsolja. Igaz, utóbbiban csak élesztős kenyeret süt, ellenben az 3 órán belül készen is van. A kovászos változat más tészta, hiszen az két napig készül. Erika most elárulta a Kemma.hu olvasóinak a jól bevált receptjét, illetve azokat az apró titkokat, amik kimaradtak a szakácskönyvekből, de elengedhetetlennek a finom kenyérhez.

A házi kovászos kenyér két nap alatt készül el. Házi zsírral és friss paradicsommal mennyei

Rendek Erika legutóbb a hagyományos tardosi finomság, a loksa receptjét osztotta meg olvasóinkkal. Most is örömmel vállalta a feladatot, hogy megmutassa, ő hogyan is készíti a házi kovászos kenyeret.