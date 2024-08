Négy éve süti otthon a kovászos kenyeret Rendek Erika, a Tardosi Szlovák Önkormányzat leendő képviselője. Leggyakrabban sütőben készül nála az igazi kovászos kenyér, de ha nincs elég ideje, akkor a kenyérsütőgépet is bekapcsolja. Igaz, utóbbiban csak élesztős kenyeret süt, ellenben az 3 órán belül készen is van. A kovászos változat más tészta, hiszen az két napig készül. Erika most elárulta a Kemma.hu olvasóinak a jól bevált receptjét, illetve azokat az apró titkokat, amik kimaradtak a szakácskönyvekből, de elengedhetetlennek a finom kenyérhez.

A házi kovászos kenyér két nap alatt készül el. Házi zsírral és friss paradicsommal mennyei

Fotó: Flajsz Péter / Forrás: 24 Óra

Rendek Erika legutóbb a hagyományos tardosi finomság, a loksa receptjét osztotta meg olvasóinkkal. Most is örömmel vállalta a feladatot, hogy megmutassa, ő hogyan is készíti a házi kovászos kenyeret.

A kovászos kenyér titka

Mire megérkeztünk Tardosra, Erika pont egy gőzölgő kenyeret vett ki a sütőből. Így azzal kezdhettük a munkát, hogy megkóstoltuk a friss, meleg és ropogós kenyeret a kertben szedett paradicsommal, megkenve házi zsírral. Miután átment a kenyér a teszten, neki is állhattunk a következő sütésének. Mint megtudtuk, a most dagasztott tészta egy napra a sütőbe kerül pihenni, csak másnap lehet kisütni. Azonban a kedvünkért a hűtőben lapult már egy előkészített tészta, így az már mehetett is a sütőbe. Közben Erika elmondta, hogy a hagyományos kovászos kenyér alapanyaga víz, liszt, só és kovász. És persze jól jön hozzá egy dagasztógép, ha kímélni akarjuk a kezeinket.

Rendek Erika szerint csak liszt, só, víz, kovász, dagasztógép és két nap kell ahhoz, hogy finom, meleg házi kenyér legyen az asztalon

Fotó: Flajsz Péter / Forrás: 24 Óra

– Egy kilogramm liszthez 6 és fél deci vizet adok, amikor ezt a gép összegyúrta, belekerül a három csapott teáskanál só, a kovászt pedig szigorúan csak akkor tesszük bele, amikor már ezt is jól meggyúrta – mondta a háziasszony, aki szerint az is nagyon fontos, hogy a tészta eleget pihenjen.

– Az összegyúrt tésztát réteszem egy üvegtálra, és két óránként húzok rajta, utána beteszem a szakajtóba, ahol egy kicsit megkel, majd beteszem egy zacskóban a hűtőbe, és csak másnap sütöm ki. A 250 fokra felmelegített sütő várja a kacsasütőtálba tett tésztát. Fél óra múlva leveszem a hőfokot 220 fokra, illetve a tál fedelét is leveszem. Ezután már csak figyelem, hogy a teteje hogyan barnul.