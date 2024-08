Lehet, hogy a becsengetés az önfeledt játék és kikapcsolódás végét jelzi a gyerekeknek, a szülőknek viszont megkönnyebbülést is jelenthet, hiszen a nyár végi felkészülés az új tanévre rengeteg előkészülettel jár. Nem is beszélve azokról a pénzügyi kiadásokról, melyekkel ilyenkor számolni kell.

Augusztus 12-én, hétfőn indul a Kemma.hu nyereményjátéka, amely most a készülődést is könnyebbé és vidámabbá teszi.

A fődíj egy százezer forint értékű vásárlási utalvány

Fotó: meenoi / Forrás: Shutterstock

Ehhez csak részt kell venni a Vissza a suliba! vármegyei nyereményjátékon, amely az online felületünkön zajlik, és arra buzdítja a családokat, hogy kezdjék játszva az iskolát. Puzzle, memória- és párkereső játék vár az érdeklődőkre, a legügyesebbek pedig sorsoláson vesznek részt. A napi nyeremények nem csupán csalogatóak, hanem hasznosak is, hiszen sportfelszerelés, könyv, papír és írószer valamint sok más fontos kiegészítő beszerzését teszik lehetővé. Az augusztus 12-e és 18-a között zajló játékban adott napon többször is lehet játszani, növelve ezzel az esélyeket a napi nyereményekre, és a fődíjra, a 100 000 Ft értékű vásárlási utalványra.

Vegyen részt Ön is a játékban, látogasson el a jatek.kemma.hu oldalra és vágjon neki vidáman az iskolakezdést megelőző beszerző körútnak!