Solymár Endrét – Güntner-Tata Kft. cégvezetője – Tata és térsége legnagyobb foglalkoztatójának vezetőjeként végzett több évtizedes szakmai munkája mellett a helyi civil, sport-, és kulturális élet közösségeinek támogatásában nyújtott sokoldalú tevékenysége, példaértékű szerepvállalása elismeréseképpen Tata Városáért kitüntetés arany fokozatában részesült – írta a tata.hu.

Fotó: Flajsz Peter / Forrás: 24 Óra

Solymár Endre 1990-ben gépészmérnökként vett részt a Güntner-Tata Kft. alapításában, azóta megszakítás nélkül a vállalatnál dolgozik. A kezdetektől különböző vezetői pozíciókban, majd 2006 és 2019 között 14 évig ügyvezetőként tevékenykedett.

Meggyőződése, hogy a munkát emberi oldalról kell megközelíteni, ezért kiemelten fontos számára a vállalatok társadalmi szerepvállalása és az, hogy részt vállaljanak személyesen és gazdasági szereplőként is Tata és környékének, közösségi rendezvényeinek, intézményeinek anyagi és erkölcsi támogatásában. A Tatai Atlétikai Club vezetőségi tagjaként jelenleg is jelentős szerepet tölt be a gyermekek szabadidős és sporttevékenységének fejlesztése és a városi beruházások megvalósításában való együttműködés elősegítésében. A vállalat kimagasló segítséget nyújt a Güntner Aréna és a tatai jégsátor, valamint a TAC támogatásában.