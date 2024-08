Sinkovicz Zoltán, Kisbér polgármestere és Popovics György, a vármegyei közgyűlés elnöke köszöntötte a Pro Urbe Sport díjasokat.

Sinkovicz Zoltán Kisbér polgármestere és Popovics György a vármegyei közgyűlés elnöke köszöntötte a Pro Urbe Sport díjasokat.

Kisbér büszkeségei

Varga Viktória olimpikon és Imrő Dezső edző gazdagodott a neves kitüntetéssel.

Varga Viktória

Varga Viktória Kisbér egyetlen saját nevelésű olimpikonja a 2004-es athéni olimpián mérethette meg magát súlyemelés sportágban 4. helyen végzett. Szerénysége, küzdeni tudása, példaértékű viselkedése, minden kisbéri sportoló, számára irányadó lehet

Ötszörös utánpótlás magyar bajnoki címet szerzett. Sportolói pályafutása során mindig versenyben maradt. Kisbér városát, és az egyesületet mindig méltón képviselte szerte a világban.

Imrő Dezső

1987 óta a kisbéri súlyemelők vezető edzőjeként tevékenykedik. 1990-ben kisbéri vállalkozók segítségével meg alakította a Vállalkozók Sportegyesülete Kisbér sportegyesületet. Több évtizedes munkája alatt mindig hangsúlyt fektetett az utánpótlás nevelésre. Lelkiismeretes edző és szövetségi kapitány is volt nem egyszer. Három olimpikon is kikerült szárnyai alól és számtalan Európa-bajnok súlyemelő fiatal. A jelenleg is aktív sportszakember célja, hogy minél több fiatallal szerettesse meg a sportolás élményét.