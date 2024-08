– A tavalyihoz hasonlóan idén is Süttő felé indult a brigád. Éppen elértük Neszmélyen a kompot. A Duna, majd a Vág töltésén lévő, biztonságos kerékpárúton jutottunk el Gútáig. A községben megnéztük a település egyik nevezetességét, a hajómalmot. Az út utolsó harmadára minden évben újabb, rövidebb utakat keres a társaság. Idén egy olyan földutat találtunk, amely az utolsó erőtartalékainkat is igénybe vette – folytatta a történetet Csabán Béla, aki Tardoskeddre érkezve ismét a tradicionális program részeként, a testületi ülésen adta át Tóth Mariánnak a megszentelt, tardosi kenyeret. Tardoskedd központjában található Szent István szobor koszorúzásán is részt vettek. A koszorúzás után, a megszokott, szeretetteljes vendéglátásban volt részük a vendégeknek, így a tardosiaknak is.