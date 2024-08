Évek óta rendeznek beillesztőtábort azoknak a kempelenes diákoknak, akik szeptemberben kezdik a kadétképzést. A kilencedikesek három napon át vehetnek részt izgalmas programokon Komáromban és Tatán is. A rendezvény lebonyolítását idősebb diákok is segítették.

A kempelenes diákok a molaji lőtéren is jártak

Az első nap délelőttjén elrendezték a rajokat, majd a kadétok elsétáltak az Igmándi erődhöz, ahol két részre osztották a csapatot. Amíg az egyik csoportot körbevezették az erődben és meghallgatták annak történetét, addig a másik csoport puskamustrán vett részt. A foglalkozás során régi fegyvereket próbálhattak ki a hagyományőrök segítségével pedig lőhettek is. Ezt követően tértek vissza a középiskolába, ahol a vacsorát követően ismerkedő esten vehettek részt. Később kvízkérdésekre is válaszolniuk kellett, illetve logikai feladatok oldottak meg. Volt emellett tűzriadó gyakorlat is, amelynek során a fiatalok megtanulták, mi a teendő ilyen esetben.