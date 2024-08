Az MH Klapka György 1. Páncélosdandár közösségi oldalán adott tájékoztatást arról, hogy katonai járművek mozgása miatt a héten kétszer is lezárják nagyjából fél órára az 1-es főutat. Az autósok most hétfőn kora reggel már szembesülhettek is az első ilyen alkalommal, azonban pénteken még egy ilyen lazárásra számítani kell.

Mint írták, eszközátcsoportosítás miatt lezárásra kerül az 1-es főút a tatai feljárónál, a laktanya és a B gyakorlótér között. Legközelebb pénteken reggel 6 órától 6 óra 30 percig lesz lezárva a főút a járművek keresztforgalma miatt. Hozzátették, hogy a katonai járműforgalom a közúti közlekedésben fennakadásokat okozhat.