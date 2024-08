Mindezek mellett 7-8 ezer tárgyi leletre is rábukkantak munkájuk során, ezek között vannak érmék, bronztárgyak, kerámiák és ablaküveg töredékek, utóbbiak azt bizonyítják a római fürdőben üvegezett ablakok is voltak. Találtak még bélyegzett téglákat, tárolóedényeket, katonai viselethez tartozó díszítőelemeket. Több helyen késő római kori nyomok is vannak, például egy csecsemő sírját is sikerült feltárniuk.

A következő nyáron a fürdőben folytatódik a feltárás, ezt követően pedig egy, a táboron belüli másik épületnél folytatódhat az ásatás, hiszen a legiotábor teljes egésze mintegy 20 hektáron terült el.

Bartus Dávid kiemelte, továbbra is szeretnének szabadtéri régészeti parkot létrehozni. Bár az új múzeumban a leletek többsége megtekinthető, de szabadtéren semmi nem látható az ásatások eredményéből, pedig az ország egyik legfontosabb római kori lelőhelye a komáromi. A régészeti park felépítéséhez azonban komoly anyagi forrásra lenne szükség.

Nyílt nap lesz szerdán a katonai fürdőben

Jövő hét szerdán 17 órakor a nagyközönség is megtekintheti az idei ásatás eredményeit. Bár az utóbbi években kora délután kezdődött a program, a nagy melegre tekintettel most később kezdenek. Bartus Dávid hangsúlyozta, a résztvevők az egész feltárást megtekinthetik, valamint az idén talált leletanyag egy részét is meg lehet szemlélni. Az eseményre érkeznek hagyományőrök is, emellett pedig a feltárás során használt eszközöket, geodéziai műszereket, fémkeresőket szintén ki lehet próbálni.