Az idei nyár kevés esőt és sok napsütést hozott. A nagy meleget pedig nemcsak az emberek, hanem az állatok is megsínylik. Ezért több állatvédő is arra kérte közösségi oldalán követőiket, hogy amig tart a kánikula, tegyenek ki ivóvizet a vadállatok számára.

A kánikula miatt kiszáradt a víztározó, ahol a tatai nutriacsalád él. A környékbeliek tálban tettek ki nekik ivóvizet

Fotó: Zetovics Márió / Forrás: 24 Óra

A közelmúltban számoltunk arról, hogy Tatán, az Interspar parkoló mellett lévő tűzivíz tározónál él egy nutriacsalád. A nagy melegben kiszáradt hódpatkányoknak otthont adó a kis tó. Azonban a környékbeliek nem hagyták cserben kedvenceiket. Kis műanyag dobozban tesznek ki nekik friss vizet amiből inni és mosakodni tudnak.

Kánikula alatt tegyünk ki vizet

Az állatvédők is arra hívják fel követőik figyelmét, hogy a tartósan nagy melegben ha lehetőségük van rá tegyenek ki a madaraknak, és a vadállatoknak is friss vizet. A Rókales Alapítvány az egész országban segít a bajba jutott vörösbundásoknak. Jelenleg a tatai Bacsó Béla lakótelepen felbukkant kölyök megmentéséhez adtak hozzáértő tanácsot. Tavaly pedig egy Szomódon meglőtt rókát vettek gondozásukba. Most azonban támogatásként azt kérik, hogy mindenki tegyen ki vizet erdőszélekre, fasorokhoz, parkokba.