A regionalbahn.hu írt arról részletesen, hogy szeptember 2-án lép életbe a 2023/2024-es menetrendi időszakra vonatkozó 3. számú menetrendi módosítás. Megemlítik, hogy a nyári szezon végét jelentő változásoktól sokan tartottak, ám mellékvonal-bezárásnak egyelőre nincs nyoma. Úgy fogalmaznak, hogy a számos, viszonylag apró változtatás között megbújik néhány sor, ami szintén apró változásnak tűnik. Ám ez közel sincs így: a budapesti elővárosi vonalak jó részén, különösen ott, ahol motorvonatok üzemelnek tervezetten, megszűnik a „kalauz intézménye”. Azaz a jövőben ezek a vonatok KN, azaz kalauz nélküli rendszerben közlekednek.

Kalauz nélküli vonatok is közlekednek az 1-es fővonalon szeptember 16-tól

Fotó: Kovács László / Forrás: 24 Óra

Az írásban megjegyzik: a kalauz nélküli közlekedés nem jelenti azt, hogy a vonatokon nem ellenőrzik az utasok utazási jogosultságát. Ez elsősorban arra vonatkozik, hogy a klasszikus vonatkísérői forgalmi feladatokat nem kell ellátni, azokat a mozdonyvezető és/vagy az állomási személyzet látja el. A vonatok fedélzetén jegyellenőri feladatokat ellátó vasutas továbbra is ott lehet, azonban neki forgalmi szerepe nem lesz a továbbiakban.

Kalauz nélküli vonatok a menetrendben

A regionalbahn.hu közölte azt is, a budapesti előváros jó részén jelennek meg a kalauz nélküli vonatok. A MÁV-csoport weboldalán közzétett menetrendet mi is böngésztük, ebből kiderül, hogy szeptember 16-tól vármegyénk két vonalán sem találkozunk minden vonaton jegyvizsgálóval. Az 1-es, a Budapest–Hegyeshalom–Rajka vonalon például azon a vonaton, amelyik 0 óra 25-kor, illetve 21 óra 25-kor indul a Déliből és Komáromig közlekedik. Ugyancsak KN-es jelzés látható a menetrendben annál a vonatnál is, amelyik 4.31-kor indul Komáromból és Tatabányáig közlekedik, vagy például hétvégente amelyik 6 óra 21-kor indul Győrből és a Keleti a végállomása. A 6 óra 19-kor és 6 óra 49-kor, 7 óra 50-kor Bicskéről induló és Kelenföldig közlekedő vonatok is kalauz nélkül szállítják majd az utasokat. Megjegyezzük: ez a lista nem teljes.

A 2-es, vagyis a Budapest–Esztergom vonalon hat vonat kivételével valamennyi kalauz nélküli lesz szeptember 16-tól.