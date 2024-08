Jackl Vivien első csobbanása a strand felőli oldalon most elhelyezett, vadonatúj rajtkövek egyikéről történt, természetesen a 4-esről. Ezek a világ legkorszerűbb rajtkövei közé tartoznak, és hasonlók azokhoz, amelyeket a nagy nemzetközi versenyeken is használnak. A Gyémánt Fürdő és a TVSE együttműködésével szerezte be ezeket. Így jelen volt a TVSE elnöke, Marján György, és a társadalmi elnöke, Zsidek Ferenc is.