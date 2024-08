Nyilatkozott a Kemma.hu-nak annak a szákszendi sertéstelepnek a vezetője, ahol nemrégiben halálos munkahelyi baleset történt. Egy híg ürüléket tartalmazó tartályba esett bele három munkás. Az egyikük életét már nem lehetett megmenteni. A disznóürülékkel teli tartályból a tűzoltók húzták ki a sérülteket. A sertéstelep ügyvezetője csak a Kemma.hu-nak nyilatkozott a tragédiáról.

Mint arról korábba beszámoltunk, a legnagyobb hőségben sem működött a klíma a tatabányai nagypostán. A hatalmas üvegfelületekkel rendelkező épület üvegházként forrósodott fel. Megérkezett a Magyar Posta válasza, miért nem működik hetek óta az enyhet adó klíma a tatabányai épületben. Kiderült belőle, mit kérnek az ügyfelektől és mikor szűnik meg a klímagond.

Megírtuk a rossz hírt: itt a darázsinvázió. Ráadásul a lódarazsaknál is veszélyesebb kamikáze faj jelent meg. Sokkal több lett a lódarázs is, de egy tatabányai szakember szerint találkozhatunk azoknál jóval agresszívabb darázzsal is.

Óriási fotóválogatást hoztunk a katonai fürdőből előkerült páratlan leletanyagról és a régészek munkájáról Komáromban. Az egykori Brigetio területén az idei nyáron is folytatódtak az ásatások. A régészek és régészhallgatók a katonai fürdő területének feltárását folytatták, ahonnan építészeti és tárgyi leletanyag került elő.