A hét ingatlana: Mindig akartál egy kúriát? Most vedd meg ezt!

Ha régóta foglalkoztat a gondolat, akkor biztosak vagyunk benne, hogy nem fogsz vacillálni, hiszen ez a gyönyörű héregi kúria tökéletesen kielégít minden igényt. Nemcsak csodaszép, de a telken van még egy parasztház, sőt, lóistálló is. A hatalmas terület alkalmas gazdálkodásra, az épület pedig akár a falusi turizmus egyik ékköve is lehet. Bármire is használnád az ingatlant egyben biztosak vagyunk, ha megnézed, úgy érzed majd, hazaértél!

„Ritka lehetőség Héreg község központjában, a festői szépségű Gerecse lábánál. Több generációs kúria és gazdaság várja új tulajdonosát. Ez a lenyűgöző ingatlan egyedi életstílust és számtalan új lehetőségeket kínálhat Önnek! A két szintes fő épületben 8 tágas szoba található, több fürdőszobával és mindkét szinten konyhával. Ez a kúria tökéletesen alkalmas arra, hogy több generáció együtt éljen, vagy akár üzleti célra is kihasználható legyen. A két szint külön bejárattal rendelkezik, alkalmas két önálló lakásként is.

A fő épület mellett található még egy parasztház, ami szintén alkalmas lehet akár harmadik, vagy negyedik család elszállásolására, lakhatására, vagy csak, hogy egyéb gazdasági épületként szolgáljon. Ez a gazdaság sok lehetőséget rejt magában. Alkalmas lehet gazdálkodásra, vállalkozásra, vagy akár falusi turizmusra, vendéglátásra. Ha vágyik egy olyan életre, ahol saját gazdaságot vezethet, vagy üzleti lehetőségeket keres egy gyönyörű vidéki környezetben, ne keressen tovább. Az ingatlan területén megtalálhatóak a lovak tartásához szükséges létesítmények, területek, mint istálló, futtató és egyéb melléképületek.

Ha szeretne lovakkal foglalkozni és élvezni a vidéki életet, akkor ez a hely kiváló választás lehet. Ne hagyja ki ezt az egyedülálló lehetőséget! Ez az ingatlan mindent megad Önnek ahhoz, hogy álmai vállalkozását vagy életstílusát valóra váltsa. Várjuk érdeklődését és szívesen válaszolunk minden kérdésére. Vegye fel velünk a kapcsolatot még ma, és fedezze fel ennek a varázslatos helynek a potenciálját!.”[...]

