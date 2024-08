Több gólya is itthon marad

– Minden gólya más személyiség, ugyanúgy mint az emberek. Gábor pedig egy barátságos gólya, pedig nagy fiókaként került hozzánk. Ennek ellenére a legbarátságosabb azok közül, amiket mi neveltünk fel. Persze, őt sem úgy neveltük, hogy szelíd legyen, de neki egyszerűen ilyen a személyisége – mondta a madárvédő. Közben a többi szárnyas biztos távolba, a röpde végébe sétált, Gábor azonban továbbra is „gazdája” közelében maradt. Azonban a központ vezetője nem örül védence szelídségének.

– Gábor annyira szelíd, hogy nem merjük elengedni. Majd tavasszal fogjuk itt helyben kiengedni. Ugyanis a Luca nevű gólyával párba álltak, szeretnénk csinálni nekik egy fészkelési lehetőséget a közelben. És bízunk benne, hogy befészkelnek és itt maradnak – árulta el terveiket a madárvédő.

A következő napokban a madármentő központban lévő gólyák is hamarosan útra kelnek

Fotó: Zetovics Márió / Forrás: 24 Óra

– Ebből a kilenc gólyából, aki itt van a röpdében, kettő marad nálunk tartósan. A kis bicebóca, vagyis BB, illetve a Kis Vaksi, akinek csak egy szeme van. A többiek pár napon belül kirepülnek. Most kezdenek ide érni a Németországból Magyarországon keresztül Isztambul felé vonuló gólyák, hozzájuk be tudnak csatlakozni – magyarázta Márton András, aki azt is elmondta, hogy pont vonulási útvonalon van a mentőközpont.

– Úgy jönnek Németországból a gólyák, hogy követik a Dunát. Győrnél térnek le Bábolna felé, vagyis már nem szorosan a folyó vonalát követik. Nagyjából Tát környékén lefordulnak jobbra, átmennek Dorog felett, majd felénk veszik az irányt, kikerülik a Szent Mihály hegyet, utána Vác felett folytatják tovább az útjukat – árulta el a szakember.