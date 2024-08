A kistermelők Ki mit termeszt versenyének két első helyezettje 1984-ben Horváth Elemér és Korcsák István lettek

Bakonyszentlászló, Réde és Bakonybánk együtt ünnepeltek, mint közös tanácsú társközségek, 1984. augusztus 20-án. A rédei községi parkban politikai nagygyűlésen és kenyérátadáson lehetett részt venni. Mint az a korabeli lapban olvasható, az eseményre kíváncsi volta környék egyetlen gólyapárja is, akik felnevelt négy fiókájukat augusztus 18-án, a már vonuló csapatokkal útnak indították, ők maguk viszont az alkotmány napját még Rédén töltötték.

Láthattak is vidám ünnepi forgatagot! A rédei parkba kora délután sereglettek össze az emberek. Bakonybánkról és Szentlászlóról külön autóbuszok hozták őket. Eljöttek közéjük a megyeszékhely, valamint Kisbér küldöttei

Az új kenyérből minden résztvevőt megkínáltak a közreműködő, egyenruhás úttörők. A nagygyűlést kultúrműsor, különféle sportversenyek, ügyességi játékok követték. Közben pedig szakmai zsűri értékelt a zöldség- és gyümölcstermesztők, illetve bortermelő gazdák versenyén.

Esztergomban különös bensőséggel, családiasan ünnepelték az alkotmány és az új kenyér napját 1984-ben. Hagyomány szerint az augusztusi ünnep színhelye a szentgyörgymezei kerület népfrontklubja volt, ahol az ünnepségen túl a helyi kertbarátok körének, a nőklub és a sárisápi Új Élet esztergomi Termelőszövetkezet kerületének nyílt kiállítása. A kenyérszegés után kitüntetéseket, díjakat nyújtottak át a kiváló aktivistáknak, társadalmi munkásoknak.

A kistermelők Ki mit termeszt versenyének két első helyezettje 1984-ben Horváth Elemér és Korcsák István lettek

Forrás: Dolgozók Lapja

Klastrompusztán az időjárás a kegyeibe fogadta a Dorogi Szénbányák szocialista brigádjai baráti és családi találkozójának résztvevőit, akik már kora reggel szatyrokkal, plédekkel, kempingszékekkel felszerelkezve, kisebb-nagyobb csoportokban érkeztek Kesztölc mellé. Az edzettebbek Dorogról gyalogosan indultak, de megtelt a nagy autóparkoló is. Esemény akadt bőven, és izgalmak is:

A reggeli órákban a tömeg szeme láttára „leütöttek” és „kiraboltak” egy férfit. Senki sem mozdult, kivéve Tarzant, egy német juhászkutyát, aki pillanatok alatt rendet csinált. Aztán kutyaügyességi négylábú társai bemutatóján is meggyőzően szemléltették, hogy szakértelemmel végzett, türelmes oktatás után milyen „csodákra” képesek.

Az MHSZ modellező bemutatóján igazolódott a régi igazság: repülő még nem maradt a levegőben. Ugyanis néhány szép kör utánegy modell orral landolt a frissen kaszált fűben.

A lábtenisz-, a fejelő-, a tollaslabda- és a lengőteke-versenyeken indulók igen lelkesen izzadtak. Voltak, akik Adidasban feszítettek (úgy pocak tájékán), de sokan vetették magukat a küzdelembe feltúrt nadrágszárral is.

Volt „chilei” sátor is, ahol nem csak ajándéktárgyakat és hanglemezeket lehetett vásárolni, de volt mód latin-amerikai italok ízlelgetésére is és koncertélményre is. Annak pedig minden bizonnyal különösen jó napja volt, aki a tombolán a tévét nyerte.