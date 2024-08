Dallos István felvezetőjében röviden ismertette, hogy az ötvenes évektől Tatabányán mely városrészekben, milyen építkezések zajlottak. A kezdetben téglából épített tömböket lassan felváltotta a blokkos, majd a házgyári építkezési mód. A kisblokkos panelházak Dunaújváros után Tatabányán is elterjedtek. Ismertette Dallos István a panelgyártás szakaszait is. A lényeg az volt: minél jobban előkészített elemekkel tudjanak minél több lakást építeni, hiszen nagyon sokan telepedtek le Tatabányán, szükség volt rájuk. Egy szalagtízes épületébe hozzávetőlegesen a Hatostelep két utcájának lakói elfértek.

A képeken jól létszik az építkezési technika, technológia fejlődése. Arra törekedtek, hogy olyan kész elemeket emeljenek be a daruk az építés során, amelyekben már nemcsak az ablakok, hanem a vezetékek is benne vannak. Hatalmas óriáslegóhoz volt hasonlatos az építkezés azonban a játék több variációt enged, itt ugyanis gyakorlatilag egyforma volt szinte minden lakás. A fürdőszobákban még a kád, a WC is benne volt, mikor beemelték őket a helyükre.