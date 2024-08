Neszmély község főútján bronzszínű hajócsavar mutatja a Hajóskanzenhez vezető utat. A Szent Ilona öböl nyugodt vizén, varázslatos természeti környezetben található az egykori gőzös, a Neszmély.

A Neszmély nevű gőzös már csak szállásként várja a vendégeket a hajóskanzenben

Bár a kikötőt többet már nem hagyhatja el az 1957-ben épült lapátkerekes gőzhajó, de így is sok örömet és egyedülálló élmény nyújt a látógatóinak.

A Hajóskanzen története

Szaniszló Tibor, a Neszmély kapitánya vár bennünket a gőzösön, ami immár 14 éve az otthona is egyben. A hajó immár 1972-től állóhajóként teljesít szolgálatot, jelenleg szálláshelykén, emeletes ágyain egy teljes iskolai osztálynak helyet tud biztosítani: a hajó orrában és far részében 12 darab 4 ágyas matrózkabin várja az izgalmas kikapcsolódásra vágyókat.

Korábban a hajóban egy múzeum is működött, ahol a gőzgépét mozgás közben is meg lehetett nézni. Illetve megtapasztalhatták a hajóvezetés élményét a hajó kormányállásban felépített interaktív szimulátorral. Azonban a kovid miatt bezárt a múzeum és utána már nem is nyitott ki újra.

A hajókabinokban emeletes ágyak is helyet kaptak

Igy jelenleg csak a szállás és a kikötő működik. A szobákat érdemesebb előre lefoglalni, mert sok a jelentkező. Főleg diák csoportok érkeznek a különleges szállásra. Tibor elárulta, hogy azonban sajnos néha a természet közbe szól.

– A Duna vízszintjének emelkedését nem tudjuk előre megjósolni. Idén júniusban, pont az osztálykirándulások idején olyan magas volt a vízállás, hogy le kellett zárnunk a skanzent, így a foglalásokat is le kellett mondanunk.