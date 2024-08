Ahogy tegnap, úgy szerkesztőségünk ma sem hagyja ki az esztergomi fesztivált. Ottjártunkkor éppen a hadügyminiszter beszélt.

A hadügyminisztert feszült figyelemmel hallgatták az érdeklődők

Fotó: Flajsz Peter

Az MCC második napja is eseménydús, hiszen volt és jelenlegi politikusok panelbeszélgetését is meghallgathatják az érdeklődők. Szalay-Bobrovniczky Kristóf hadügyminisztert feszült figyelemmel hallgatták a megjelentek. Beszélgetésében többször hangsúlyozta a magyar katona-identitás fontosságát is.