A gyermeki szeretet határtalan és elfogadó, ezt bizonyította a Kisbéri Őszi Napfények Idősek Otthonának gyerektábora is.

Kicsik és nagyok együtt szórakoztak az otthon gyerektáborában

Egyedülálló gyerektábor

A szülők számára sokszor nehéz kérdés az alsó tagozatos gyermekeik elhelyezése a nyári szünetben. Idén a helyzet megoldására egy új ötlettel rukkolt elő a kisbéri otthon. Augusztusban három héten keresztül napközis táborba várták a gyerekeket. A helyzet különlegességét az adta, hogy a lurkók közös foglalkozásokon vettek részt az otthon lakóival. A kezdeti megszeppentség után a gyerekek önfeledten mulattak az idősek társaságában. Sőt, segítőkész magatartásukkal elvarázsolták a tábor vezetőit. A hét végére mindenki megtalálta a kedvenc időtöltését és örömmel játszott kis, vagy éppen nagy pajtásával.

Együtt festettek, rajzoltak

Az érzékenyítés is helyet kapott

Az első héten először kisbéri lurkókat fogadott a tábor. A második két hétben a visszatérő táborozók mellett a környező településekről is érkeztek látogatók. A fiatalok minden reggel korán érkeztek. Délelőttönként általában a kicsik és nagyok együtt ügyességi és fejlesztő játékokban remekelhettek. Nem egyszer különféle érzékenyítő előadásokat, programokat szerveztek nekik. A második héten például a vakok és gyengénlátók életébe pillanthattak be a résztvevők. De járt náluk kutyás-versenytúrázó is, aki a Székesfehérvári Kutyamenhely önkéntes segítője. A túrázó Sebők Réka és kutyái, Nisha és Asbjorn izgalmas bemutatott tartott a csoportnak, aminek végén természetesen a megérdemelt simogatás sem maradt el.

Egymást segítették a kicsik és nagyok a játékos feladatokban

Jó ötlet volt

A tábor ötlete az otthon vezetőjében Horváth Renátában, és a város polgármesterében, Sinkovicz Zoltánban fogalmazódott meg. A város vezetőjének elmondása szerint a tábor mindenki számára sikeres volt, hiszen a gyerekek aktívan tölthették el a szünetet, és mindezt úgy tehették, hogy az otthon lakóinak életébe is új színt hoztak. Az egyedülálló tábort az elkövetkezendő években is szeretnék megszervezni.