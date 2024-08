A családok eddig a helyi fogadóban laktak, aminek költségeit a magyar állam fizette, azonban most utcára tették őket. Ugyanis egy júniusi kormányrendelet szerint augusztus 21-étől csak azok az ukrajnai menekültek jogosultak szállásra Magyarországon, akik „katonai műveletekkel közvetlenül érintett közigazgatási egységből” érkeztek. Mivel Kárpátalja nem érintett közvetlenül a harcokban, a 120 kocsi menekült támogatását is megszüntették.

A menekült családok a kárpátaljai Beregszászi járásból érkeztek Magyarországra az ukrán-orosz háború kitörése után.

Fotó: Flajsz Péter Gergő / Forrás: 24 Óra

A csütörtöki kormányinfón az ATV riportere kérdezte Gulyás Gergelyt, a Miniszterelnökséget vezető minisztert, aki szerint eddig az országban 4000 ukrajnai úgy élt a magyar állam pénzén, hogy nem dolgozik. Leszögezte, hogy az érintetteknek csak nagyon kis része magyar állampolgár. A miniszter hozzátette, a környező országokban is korlátozták a menekültügyi segélyezést. Vagyis az intézkedés nem egyedi.

Nem dolgoztak a menekültek

– Elköltöttünk évi 10 milliárd forintot, hogy olyan embereket is elszállásoljunk, akik egyébként munkaképesek – szögezte le Gulyás, aki szerint, aki akar, az tud dolgozni Magyarországon. Gulyás a kocsi helyzetre is kitért, szerinte az országban egyedül a Komárom-esztergomi településen nem tudták megoldani a helyzetet. Azonban nekik is segítenek.

– A máltaiakkal felvettük a kapcsolatot, ennek megfelelően biztonságban, és fedél alatt töltötte a szerda estét a százhúsz ember. És a máltaiak ezt követően is hajlandóak arra, hogy gondoskodjanak róluk – tette hozzá a miniszter.

Információnk szerint a vármegyében több mint tíz településen, ezer főnél is többen voltak augusztus 21-ig elszállásolva.

A Kemma.hu is kilátogatott Kocsra. Reggel sok kisgyerek aludt a földre terített pokrócokon, vagy a bőröndök tetején. A többiek a reggelijüket majszolták. Elmondásuk szerint közel nyolcvan gyerek van köztük és mintegy negyven nő. Arra a kérdésünkre, hogy mire várnak az utcán ülve azt mondták, hogy azt szeretnék, ha valaki segítene nekik, hogy elmenjenek máshova, ahol lenne hely számukra.

Délutánig sokan úgy döntöttek, hogy elmennek. Három óra előtt két busz érkezett a helyszínre, az terjedt el, hogy aki nyitott rá, Dorogra viszik.