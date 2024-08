A Esély Alapítvány tatai táborában rendezte gólyatáborát a Nemzeti Közszolgálati Egyetem. Augusztus 8-án elsőként Deli Gergely rektor köszöntötte a jelen lévő, az NKE képzéseire felvételt nyert hallgatókat. Három dolgot emelt ki az egyetemi élettel kapcsolatban, amelyekre követendő lépcsőfokként utalt. Ezek: a napirend, az autonómia, valamint a közösség.

Különleges programokkal és vetélkedővel is készültek a gólyatáborosoknak

Fotó: Facebook/Tata Város

A hallgatóknak azt tanácsolta, hogy mind a három területet igyekezzenek stabil alapokra helyezni. A rektor hozzátette: „Ha sikeresek akarnak lenni szakmájukban, stabil személyiségnek és erős egyéneknek kell lenniük. Azért jöttek az egyetemre elsősorban, hogy másokat segítsenek. A haza szolgálata mindennapi feladat” – emelte ki Deli Gergely.

A gólyatábor vándorkupája

Ezt követően Michl József polgármester is gratulált az elsőéves hallgatóknak.

– Nagy büszkesége városunknak, hogy minden évben vendégül tudjuk látni a Nemzeti Közszolgálati Egyetem hallgatóit – hangsúlyozta. Beszédében a tatai származású Magyary Zoltán életére és munkásságára is felhívta a gólyák figyelmét, akiről, bízik benne, hogy egyetemi tanulmányaik során sokat fognak tanulni. Majd a neves professzor nevét viselő egyetemi szakkollégiumot is kiemelte. A köszöntők után kari bemutatkozó beszélgetések következtek, az egyetemi vezetőket pedig táborbejárásra invitálták. A négynapos tábor során közel 500 gólyát vártak az esti bulikra, emellett több programon is részt vehettek, például egy több napot átívelő megmérettetéssel is készültek számukra. A Ludovika Kihívás során tíz különböző feladatot kaptak az elsőéves hallgatók, amely sorverseny legjobbjai a gólyatábor legnagyobb dicsőségét szerezhették meg, a Ludovika Vándorkupát.