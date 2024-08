Nem csak ünnepeltek, szobrot is avattak a dömösiek 10 évvel ezelőtt, 2014. augusztus 20-án. Szent István fából faragott mellszobra a Szent István római katolikus templom előtti kis térre került. Az alkotásról a leplet Novák Lajos polgármester és a faragást készítő Chromy László helyi restaurátor, fafaragó emelte le. Az új köztéri alkotást Kovály Erzsébet tiszteletes asszony meg is áldotta, beszédében pedig arra kérte megjelenteket, hogy az új kenyér ünneplésének perceiben gondoljanak azokra is, akiknek nem jut kenyér az asztalukra.

Szabó Andor plébános megszentelte, Novák Lajos polgármester pedig megszegte a nemzetiszínű szalaggal átkötött kenyeret. Az asztalon sorakozó kis cipókat a dömösi családok kapták

Forrás: 24 Óra

Augusztus 20-át persze a vármegye összes települése megünnepelte, a megemlékezéseket pedig még az olykor eleredő eső sem zavarta meg. Tatának két új díszpolgára lett 2014-ben: Pitti Katalin operaénekes és Turczi István író-költő. Koppánymonostoron csaknem ötven óvodás állt a rajthoz a Fenyves Futáson. Komárom szőnyi városrészében kenyérszentelést tartottak, ám az eső miatt a kemencéket nem fűtötték be. Esztergomban sok programmal várták az érdeklődőket a várban. A gyerekek még a magyar korona papírmásolatát is elkészíthették.

Tatabányán az események Felsőgallán kezdődtek és a Csónakázó-tónál folytatódtak. A Szent István napi felvonuláson szekerek, hagyományőrző csapatok és néptáncegyüttesek vonultak a Vértes Agorájától a Csónakázó-tóig. Ácsra 2014-ben Felvidékről érkezett az új cipó, ugyanis Csallóközaranyos, Ács testvérvárosa ajánlotta fel az augusztus 20-án megszentelt és megáldott új kenyeret.

2004

Az esztergomi ünnepségek 19-én délután kezdődtek 2004-ben az Aranysólyom Lovagrend megnyitójával. A legfőbb attrakció az első nemzetközi tűzijátékverseny volt a Kis-Duna sétányon, az Erzsébet parkban és a Prímás-szigeten is. Tatabányán az Életfánál tartották a központi ünnepséget. Nagy László címzetes prépost, bánhidai plébános szegte meg az új kenyeret.

Császáron az ünnepi falunapi programokat az Egresi-réten tartották. Az új kenyér ünnepélyes megszegését követően lovas bemutatók, kispályás focimeccsek és a helyi amatőr művészeti csoportok szórakoztatták a közönséget. Kocson az augusztus 20-i ünnepség keretében adták át az új kocsimúzeumot.