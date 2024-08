Kisgyermekek és szüleik álltak izgatottan a naszályi óvoda udvarán, hogy végre megcsodálhassák a felújított épületet. Naszály Község Önkormányzata ugyanis 120 millió forintos 100 százalékos finanszírozású, TOP-os, európai uniós forrásból származó támogatást nyert el a település óvodájának fejlesztésére.

Gyönyörűen felújított óvoda épületének örülhetnek a naszályiak. Az ünnepélyes átadón a gyerekek és a szülők is megnézhették a megújult épületet.

Fotó: Zetovics Márió / Forrás: 24 Óra

Az átadón többek között részt vett Czunyiné dr. Bertalan Judit, a térség országgyűlési képviselője, Romanek Etelka, a vármegyei önkormányzat alelnöke, illetve dr. Maszlavér Petra, Naszály polgármestere.

Az óvoda a jövőnk kulcsa

A képviselő asszony köszöntőjében többek között visszaemlékezett arra, amikor a naszályi mini bölcsőde megvalósulásáért mozgattak meg minden követ. Most, csaknem másfél évtized után pedig az óvoda felújítását ünnepelheti a település.

– Egy nagyon szép, barátságos, családias, és a dolgozók lelkétől teljes intézményt adhatunk át. Azt gondolom, hogy egy település jövőjét, egy település erejét és lehetőségeit az határozza meg 10, 20, 30 év múlva, hogy ma hogy bánik a gyermekeivel, azokkal a fiatalokkal, akik gyermekvállalásban tudnak, mernek gondolkodni. Ebben Naszály nagyon jól áll – szögezte le Czunyiné dr. Bertalan Judit. Hozzátette, hogy a száz éves öreg épület felújítása során több váratlan nehézség is adódott, így a településnek saját önerővel is ki kellett egészítenie a beruházásra fordított összeget.

A felújított óvoda hivatalos átadóján az ovis gyerekek segítettek elvágni az ünnepélyes szalagot

Fotó: Zetovics Márió / Forrás: 24 Óra

Dr. Maszlavér Petra köszöntőjében elmondta, hogy a felújítási munkálatok 2023 júniusban kezdődtek meg.

– A támogatás segítségével az óvoda épületének külső-belső felújítására került sor. A teljes tetőszerkezet és héjazat cseréje, a padlásfödém szigetelése, a homlokzati falak külső szigetelése, nyílászárók cseréje, az épület belső felújítása, a villamoshálózat korszerűsítése, valamint az épület projektarányos akadálymentesítése valósult meg – sorolta a beruházás részeit a település vezetője. De felújították az épületben található főzőkonyhát is, része volt udvari játszóeszközök beszerzése is, illetve sikerült megoldani az udvarrésznek a csapadékvíz-elvezetést is.