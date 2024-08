A megbeszélt reggeli időpontban érkezem öreg cimborámék családi házához. Felesége idegesen nézelődik a járdán az utcai vaskapu előtt. Párja nagyon aktív volt felajánlásai szűk körében, vállalta, hogy bedob egy megírt levelet a közeli a postaládába. Ennek már majdnem egy órája, Janó meg még sehol. Mire kimondja, barátom már fordul is be a sarkon. A postaládával ellenkező irányból. Mondja is gyorsan, hogy beugrott az öccséhez, meg kellett beszélni egy fontos dolgot. Katka megnyugtatja. Ha valamire nem volt idő, bent a házba folytathatják. Öccse már lassan egy órája várja. Barátom focimeccses válasza szerint, félidőben null-egy.