Hétvégén rendezik meg a 74. Tatabányai Bányásznapok programjait, mely több változást is hoz a helyi tömegközlekedés tekintetében. A hétvégén útlezárásokra kell készülni, amelyek miatt más útvonalon közlekednek majd egyes járatok, valamint menetrenden kívüli buszok is indulnak. De lesz olyan jelzésű busz is, melynek esetében ideiglenes menetrend lép életbe.

Augusztus 31-én több busz útvonalát is érintetni fogják a bányásznapi programok. Szombaton 15 óra és 16 óra között félpályán lezárják a Bányász Kegyeleti Emlékműtől a Szent Borbála út - Károlyi Mihály út - Vágóhíd utcát a Bányászati és Ipari Skanzenig. Fontos, hogy ezen az útvonalon közlekedő 1, 4, 5, 10, 10-es jelzésű buszok a rendezvény ideje alatt bevárják a felvonulás elhaladását, majd ezt követően a menetrendeben meghirdetett útvonalon folytatják útjukat.

Szombaton a Bányász Kegyeleti Emlékműtől a skanzenig tartó felvonulás után 17, 18 és 19 órakor menetrenden kívüli járatok indulnak. Ezek buszok a Bányászati és Ipari Skanzen - Eötvös utca - Szent Borbála t - Sportpálya - Népház - Vértanúk tere megállóhelyeket érintő útvonalon haladnak majd. Ezen járatok menetjegy váltása nélkül vehetőek igénybe.

Szombaton és vasárnap az 51-es jelzésű járatok esetében ideiglenes menetrend lép életbe. A Szent István úti megállóhelytől 5.00, 13.00 és 21.00 órakor indulnak majd a buszok. A Henkel Kft. megállóhelytől pedig 6.12, 14.12 és 22.12 órakor indulnak.

Vasárnap 20 óra és 21 óra között újabb lezárásokra kell készülni a városban. A bányásznap miatt lezárják a Szent Borbála utat a Szent Borbála út 1-től a Szent Borbála út - Károlyi Mihály út kereszteződéséig. A rendezvény ideje alatt az 1, 5, 10, 11 és 16-os jelzésű buszok terelőútvonalon járnak majd.