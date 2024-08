A 9 órai kezdést a lányok az asszonyok ellen, valamint a nős férfiak a nőtlenek elleni focimeccsek adták. Kajak-kenuzás is várta az érdeklődőket, de kipróbálhatták a supot is. 13 órától ingyenes légvárnak és ügyességi játékoknak örülhettek a gyerekek, de arcfestés, csillámtetkó és kézművesség is várta őket. 12 órakor a rendezvénysátorban ebédhez ültek a falunapozók.

A rendezvénysátorban és környékén egész nap mulathatnak a kömlődiek

Fotó: B.M. / Forrás: 24 Óra

Bogáth István polgármester megnyitó beszédében megköszönte a választók bizalmát a következő ciklushoz, majd az eltelt időszakban megvalósult pályázati projektekről mondott összefoglalót, de kitért az elkövetkezendőkre is.Ezt követően hirdették ki a számos kategóriában megszervezett kertverseny helyezettjeit. Délután a Kömlődi Mazsorettek és a Virtus Mazsorettek mutatták be ügyességüket, de latin táncbemutató is várta a közönséget, majd Herczog Ricsi többek között. Az esti utcabálon a jó hangulatról az Elektron Band gondoskodik.