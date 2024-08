Fagylalt, vattacukor, lángos, kürtőskalács és kirakodóvásár is várta a dömösieket az idei falunapon. A gyerekek első útja a színes játékokkal megrakodott asztalok felé vezetett, ahol a puha plüssökön át, a játékautókig minden apróság találhatott kedvére való ajándékot.

A falunapon a gyerekeknek fagyival, vattacukorral és játékvásárral kedveskedtek

Fotó: Zetovics Márió / Forrás: 24 Óra

Közben a rendezvénysátor alatt már gyülekeztek a helyiek, hiszen a rendezvény már délután elkezdődött, hogy aztán majd csak hajnalba halkuljon el a zene. Először az esztergomi Carmen TSE lépett a színpadra, később pedig az UFU Együttes és a Happy Gang ébresztett nosztalgikus hangulatot az idősebb korosztály szívében. A hajnalig tartó jó hangulatról pedig DJ Kuti retro ulija gondoskodott.

Együtt a falunapon

A falunap a megszokott módon idén is köszöntőkkel kezdődött. Erős Gábor, a térség országgyűlési képviselője a Kemma.hu kérdésére elmondta, hogy nagy öröm számára, hogy idén is ilyen sok dömösi látogatott el a falunapra. Hiszen a rendezvénnyel egy időben a környéken több, nagy fesztivál is zajlik. A helyiek összetartozását mutatja, hogy inkább együtt szórakoznak.

– Dömös nem csak a Dunakanyar, de az én választókerületem egyik gyöngyszeme is. És egy hihetetlen erős közösség van, ami Dömösön van. Azt gondolom, hogy ezek a falunapok minden kistelepülésen nagyon fontosak. Hiszen az emberek ide ki tudnak jönni, akik hétköznaponként szorgoskodnak, a városban dolgoznak, azok itt, a falunapon össze tudnak jönni, találkozni. A közösségek együtt lenni, szórakozni – mondta a képviselő, aki hozzátette, hogy az elmúlt években sokat fejlődött a település, aminek már tíz éve erős és stabil vezetője van.

Az eseményen részt vett Erős Gábor országgyűlési képviselő (balra), Herman Jenőné a település polgármestere, illetve Popovics György, a vármegyei közgyűlés elnöke is

Fotó: Zetovics Márió / Forrás: 24 Óra

Popovics György, a vármegyei közgyűlés elnöke először gratulált az újonnan megválasztott polgármesternek, Herman Jenőné, Évának, és a képviselőknek, akik elmondása szerint az elmúlt években is rengeteget tettek a településért. És ezt a dömösiek is látják és tapasztalják, amit az is bizonyít, hogy más jelölt nem is indult a posztért. A különböző pályázatok és fejlesztések meglátszanak a településen, aminek a hasznát a helyiek is élvezhetik.