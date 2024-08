A kömlődi falunapon jelen volt Borsó Tibor is

A vármegyei közgyűlés alelnöke hangsúlyozta, hogy a község képviselő testületének és a vármegye vezetésének szoros együttműködését jól kiegészíti az összetartó faluközösség, amely aktívan vesz részt a vidékfejlesztési programokban. Borsó Tibor szerint az is a falu összetartó erejét igazolja, hogy Bogáth István volt az egyetlen polgármester-jelölt. A falu képviselő testületében történt ugyan némi változás, de szoros együttműködésre számít az új képviselők részéről is.