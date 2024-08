Különleges ottonra leltek

Az esztergomi evangélikusok története azért is érdekes, mert a magyar katolikusság központjában, a „magyar Rómában” leltek otthonra, ami tulajdonképpen egy mai napig tartó, szoros, testvéri, ökumenikus kapcsolatot is jelent az Esztergomban lévő többi keresztény felekezethez tartozó gyülekezettel. Ennek tanúságát olvashatjuk a cikkben idézett Molnár Gyula evangélikus lelkész könyvében, aki nemcsak egyháza, de a többi egyház, mi több, a helyi és országos társadalmi viszonyok bemutatására is vállalkozott könyvében. Az 1914-es születésű Molnár Gyula 1936-ban diplomázott, ugyanebben az évben avatták lelkésszé, illetve ugyancsak ebben az esztendőben kezdte meg szolgálatát Esztergomban, ahol 1941-ben a munkája alapján épült evangélikus templom. 43 évig szolgálta Krisztust az egyházban, 1989-ben hunyt el.