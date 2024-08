Ahogy a welovebalaton.hu oldalon olvasható, idén nemcsak a Balaton, hanem Közép-Európa legkorszerűbb, az észak-komáromi hajógyárban készült hajóit vehették birtokba a tópart lakói és az ide látogató vendégek, amik a forgalomba állásuk után pár hónappal máris rangos nemzetközi elismeréseket nyertek.

Az észak-komáromi gyárban készült hajók rangos díjakat zsebeltek be

Fotó: Vémi Zoltán / Forrás: Világgazdaság

Az új hajók nagyobb kapacitásuk mellett a biztonság és az üzemanyag-gazdálkodás szempontjából is kiemelkedők, de természetesen a hajók modern kinézete, funkcionalitása és kényelme is nagyban hozzájárult a díjak elnyeréséhez – derül ki a BAHART tájékoztatójából.

A Red Dot Design Award-ot az ipari formatervezés kiválóságai nyerhetik el. A 70 éves múltra visszatekintő versenyt termékdesign kategóriájában nyerték meg idén a hajók.

Az iF International Forum Design által 1953-ban alapított elismerés szintén a világelsők között szerepel, az díjban részesülők nemcsak elismerést kapnak, hanem a munkáikat bemutatják az iF World Design Guide-ban és az iF-kiállításokon is. A két új komp és két katamarán is megkapta mindkét elismerést.

Minőségi ugrást jelentenek az észak-komáromi hajók

A két katamarán a két legforgalmasabb útvonalon, Fonyód–Badacsony, valamint Siófok–Balatonfüred–Tihany között közlekedik. A kompokkal együtt évente várhatóan mintegy 1 millió utast fognak szállítani.

– A negyven éve nem látott flottafejlesztés minőségi ugrást jelent a balatoni hajózásban ‒ mondta Veigl Gábor, a BAHART vezérigazgatója. – Mindkét rangos díj egyúttal tovább erősíti elkötelezettségünket a fenntartható, biztonságos és magas színvonalú hajózás iránt.