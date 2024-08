A Tatai Helytörténeti Egyesület is csatlakozott az idei, sorrendben már a 25. Tatai Barokk Fesztiválhoz. Tata közösségi oldalán számoltak be arról, hogy az egyesület kezdeményezésére és az önkormányzat támogatásával még májusban avattak emléktáblákat az Angolkert Erzsébet téri és Pálmaház felőli bejáratainál, az Angolkertet megálmodó gróf Esterházy Ferenc emléke előtt tisztelegve. A Barokk Fesztivál részeként a napokban virágokat helyeztek el a pálmaházi bejáratnál, ahol dr. Kis Tiborné, az egyesület elnöke mondott beszédet.

A Tatai Barokk Fesztivál még ezen a héten is kínál programokat, melyekről az esemény weboldalán olvashatnak részletesen.