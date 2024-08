Az Életet az éveknek Nyugdíjasklubok és Idősek Országos Szövetsége 35 éve dolgozik azon, hogy megkönnyítse a klubok és támogatóik kommunikációját.

Az Életet az éveknek vármegyei szervezete kitüntette Popovics Györgyöt.

Forrás: Komárom-Esztergom Vármegye Önkormányzata/Facebook

Az egyesületnek regionális és megyei egységei is vannak. Vármegyénkben Troják Frigyes elnökségével működött az egyesület immár 2 ciklus óta, vagyis 8 éve. Komárom-Esztergom vármegye szerencsére nem szűkölködik a nyugdíjasklubok terén így az elnökségnek bőven akad tennivalója és feladata. A vármegyeházán tartott ülés köszöntőkkel indult. Ezután a 4 éves beszámolók követték. Az egyesület összefoglalói után a szavazás következett. A jelenlegi újraalakuláson az elnököt Trojak Frigyest, harmadik ciklusára is újraválasztották, illetve a 7 tagú vezetőséget is megszavazták. Ők 3 új tagot köszönthetnek maguk között. Az ünnepélyes eseményen jelen volt Romanek Etelka, a vármegyei közgyűlés alelnöke, és Popovics György a vármegyei közgyűlés elnöke is, akit külön köszöntöttek. Az Életet az éveknek Nyugdíjasklubok és Idősek Komárom-Esztergom vármegyei szervezete háláját kifejezve oklevelet nyújtott át Popovics Györgynek és kijelentették, hogy remélik az új ciklusban mégtöbb közös projektben segíti majd egymást a két szervezet