Augusztus végén, a tanév kezdés előtt már hagyomány, hogy ötletes fényárba öltöztetett bicajokkal százak indulnak útnak Tatabányáról és Vértesszőlősről a Tatai-várhoz. Az éjszakai kerekezés jó közös program családoknak és barátoknak is.

Tavaly is sokan gyülekeztek indulás előtt a könyvtárnál, hogy együtt elinduljanak az éjszakai kerekezésen

Fotó: TAVIDÖK/Facebook

Idén augusztus 25.-én késő délután 18 órakor tartják a gyülekezőt Tatabányán, a József Attila Könyvtár előtt. A bicajosok Az Által-ér menti kerékpárúton, Vértesszőlősön keresztül kerekeznek majd el a Tatai-várhoz.

Hagyomány az éjszakai kerekezés

Az eseményről Cserteg István, Tata ifjúsági referense számolt be. Kiemelte, hogy ebben az évben is a tatabányai és tatai diákok kampányolnak a program sikeréért, amely 7 éve indult el a Peron Music Alapítvány önkéntes programjaként, majd gyorsan népszerű lett a családok, kerékpárosok körében.

Idén is lehet manótallérokat gyűjteni az indulás előtt, illetve Vértesszőlősön. Ugyanis a korábbi évekhez képest idén is lesz sorsolás a Tatai-várnál, ahol húsz ajándék talál majd gazdára. Természetesen idén is fontos a biztonság, ezért az éjszakai kerékpárosokat a veszélyesebb szakaszokon ezúttal is a vármegyei rendőrök segítik majd.

Örömkerékpározás

– Minden évben jó hangulat jellemzi a közös élményt. Egymással vidáman beszélgető baráti társaságok, családok és rengeteg fiatal vesz rajta részt. Sok kicsi is elsőként próbálkozik az izgalmas élménnyel. A bicajok lámpákkal való feldíszítése kihívás is egyben, ilyenkor előkerülnek a legkreatívabb fényfüzérek az asztalokból és szekrényekből – tette hozzá Cserteg István.