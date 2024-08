A tatai és bakonyszombathelyi polgárőrség tagjaiból összeállt csapat képviselte vármegyénket a drón reptetési ügyességi versenyben.

A harmadik helyet sikerült bezsebelni a drón versenyen

Forrás: Polgárőrség Tata/Facebook

Nehéz körülmények voltak

A húszból 16 vármegye csapata képviseltette magát a versenyen, melynek célja a drónok szakszerű használata a bűnmegelőzésben, a szakmai tapasztalatok egységesítése és tapasztalatcsere volt. A verseny helyszínén, sajnálatos módon hatalmas szél volt, így a 16 csapatból végül 4 vármegye vett részt a megmérettetésen, amely egy írásos tesztlapból és egy akadálypályából állt. A többi versenyfeladatot az időjárási körülmények miatt nem tudták megtartani.

Nincs megállás

Komárom-Esztergom Vármegye csapata Rezes Róbert vezetésével a 3. helyet tudta bezsebelni. Ennek köszönhetően a szeptemberben esedékes Országos Rendvédelmi Drón Versenyen az Országos Polgárőr Szövetség all star csapatában is helyet kaphatnak vármegyénk versenyzői. Az all star csapatot ugyanis a jelenlegi verseny dobogósaiból válogatják majd össze.