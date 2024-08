Az elmúlt két-három évben a csapadékos idő inkább a szúnyogok szaporodásának kedvezett, de az idén korán beköszöntő nagy meleg és a tartós szárazság darázsinvázióhoz vezetett – írja az Agrárszektor. A darázsinvázió kritikus mértékűvé válhat. Ha a felmelegedés folytatódik és a nyarak is hosszabbak lesznek, akkor a darazsak további elszaporodása várható. Az enyhébb és rövidebb tél során több megtermékenyített királynő tud áttelelni és a korábban érkező nyár miatt a darazsak is gyorsabban szaporodnak.

Méretes darázsfészek. Egy raklapba költöztek be a lódarazsak

Fotó: Hancsicsák Renátó / Forrás: Beküldött

Ne feledjük azonban: a darázsfészek felkutatása veszélyes. A kereskedelmi forgalomban kapható darázsirtó készítmények alkalmasak lehetnek a kisebb, látható fészkek irtására, de a rejtett vagy nagyobb fészkekhez mindenképpen szakembert kell hívni. Mi arról kérdeztük meg egy rovar- és rágcsálóirtással foglalkozó tatabányai vállalkozás szakemberét, hogy milyen változást észlel a Komárom-Esztergom vármegyében.

Kétszer annyian kérnek segítséget

– Az éghajlatváltozás, az enyhe tél, a megnövekedett hőmérséklet és a csapadékhiány a darazsak elszaporodását eredményezi, így már márciusban-áprilisban tudjuk, hogy baj van – mondja el saját tapasztalatát Hancsicsák Renátó. – A lódarazsak száma szemtelenül megugrott – egészíti ki. Megduplázódott a darázsirtás miatti megkeresések száma a korábbi évekhez képest. Kitolódott a szezon, majdnem egy hónappal előbb kezdődik, és később is végződik.

Hancsicsák Renátó munka közben... és munkából bizony akad, mert hosszabb is lett a darázsszezon

Fotó: Hancsicsák Renátó / Forrás: Beküldött

Lapunk is beszámolt arról, hogy a tatai edzőtábor kerítésének közelében, a Cseke-tó partján egy fa odvába lódarazsak fészkelték be magukat. A Környezetvédelmi és Városüzemeltetési Iroda vezetője, Mürkl Levente akkor elmondta, hogy az irodájuk több bejelentést kapott amiatt, hogy megcsíptek valakit a fa környékén. Valaki öt darázscsípést is elszenvedett. Az irodavezető hozzátette, hogy a fészket elkerítő munkatársai közül is megcsíptek valakit.