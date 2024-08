A beszédeket követően Horváth Gyula osztotta meg személyes anekdotáit Czibor Zoltánról, akivel jó kapcsolatot ápolt.

A koszorúzás után a jelenlévők a városi sporttelephez látogattak el, ahol Czibor Zoltán szobránál tették tiszteletüket, amelyet közösen meg is koszorúztak.

Czibor-szobrot avattak, musical, könyv készült

A Czibor 90 emlékév keretében, öt évvel ezelőtt sok programmal készült a város. Felavatták a Rongylábú szobrát a sporttelep bejárata mellett, illetve zenés színdarab is készült az életéről Vizeli Csaba rendezésében. Könyvet is megjelentettek az évforduló kapcsán, amelyet Számadó Emese múzeumigazgató mellett Turi Zsolt helytörténész, Szabó Csaba, a levéltár történésze, illetve Pokornyi Gábor múzeumtörténész írt. A kötetben azelőtt soha nem látott fotók, információk is megtalálhatóak. Az emlékév kapcsán a Czibor-emlékszoba is megújult, bővült. Ramón Alfonseda, a Barca Veteránjátékosok Szövetségének elnöke a Czibor és a Barcelona között 1958-ban kötött szerződést is nekik ajándékozta. Mindezek mellett Koltay Gábor filmet is forgatott a balszélső életéről.