A balszélső nevét őrzi azóta is a Czibor Zoltán Sporttelep is, amely mellett emlékszobát alakítottak ki. A tárlat Czibor születésének kilencvenedik évfordulója alkalmából megújult. Itt található egyebek mellett Czibor festett lábnyoma, valamint az a két méter hosszú karikatúra, amelyen a Barcelona egykori sztárjait jelenítette meg Ramon Crespo spanyol újságíró, Czibor sógora. Az alkotás eredetileg a Kék Duna Bárt díszítette, amelyet Czibor a labdarúgó karrierje befejezése után üzemeltetett Barcelonában. Mivel Czibor a barátait és a magyar vendégeket gyakorta ingyen is kiszolgálta, a bár nem jövedelmezett kellőképp, így később el kellett adnia.

A Czibor 90 emlékév során felavatták a Rongylábú szobrát a sporttelep bejárata mellett, illetve zenés színdarab is készült az életéről Vizeli Csaba rendezésében. Könyvet is megjelentettek az évforduló kapcsán, amelyet Számadó Emese múzeumigazgató mellett Turi Zsolt helytörténész, Szabó Csaba, a levéltár történésze, illetve Pokornyi Gábor múzeumtörténész írt. Szintén az évfordulóhoz kapcsolódóan készült el a Czibor, a Rongylábú című életrajzi film is, amelyet Koltay Gábor rendezett.