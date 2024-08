A tatabányai önkormányzat a Facebookon mutatta be azt a szívmelengető videót, amin gyerekek is mesélnek arról, hogy érezték magukat a nyári napközis táborban. Mint írták, Soós Hajnalka Zsófia táborvezető mellett néhány kisdiákot is sikerült elcsípniük kérdéseikkel.

Mint az a videóból kiderül, sok gyerek a hét hetes tábor több turnusában is részt vett, és szép emlékekkel vághatnak majd neki a tanévnek. Az önkormányzati ábor már 2017 óta igyekszik tartalmassá varázsolni a nyári szünetet a tatabányai kisdiákok számára. Idén a tematikus hetek mellett sokat jártak fagyizni, és a rendszeres strandolás sem maradhatott el. A tábor további hétköznapjairól, programjairól a Nyári Napközis Tábor Facebook-oldalán sok-sok fotót és beszámolót közöltek.