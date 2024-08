A T-Busz közösségi oldalán figyelmeztette és tájékoztatta utasait, hogy ideiglenes menetrendváltozás lépett életbe augusztus 2-tól a helyi buszközlekedésben. A megváltoztatott menetrend egészen augusztus 14-ig marad érvényben, melynek értelmében lesznek olyan járatok is, amelyek egyáltalán nem közlekednek.

Nem közlekedik két járat sem ebben az időintervallumban

Ahogy a szolgáltató közleményében áll, az 51B és 59B jelzésű buszok augusztus 2-án 20 órától egészen augusztus 14-én 12 óráig nem fognak járni.

Mint írják, augusztus 3-án éjféltől augusztus 14-én 12 óráig az 53B jelzésű buszok a Henkel Kft. megállóig közlekednek, illetve ettől a megállótól is indulnak. Szintén augusztus 3-án éjféltől augusztus 14-én 12 óráig az 51-es jelzésű buszok is a meghirdetett ideiglenes menetrend szerint közlekednek. Ezek a buszok szintén a Henkel Kft megállóhelyig közlekednek és onnan is indulnak.

Szent István úti fordulótól induló 51-es buszok:

munkanapokon: 5.00, 6.55, 13.00, 17.00, 21.00

munkaszüneti napokon: 5.00, 13.00, 17.00, 21.00

Henkel Kft. megállóhelytől induló 51-es buszok: