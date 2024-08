Jó hangulatban telt el a hétvégén Tokod-Ebszőnybányán, Farkas Lajos magántavain megrendezett Hegyeskő Kupa, ahol halászhajók, rendőr- és tűzoltóhajók, sőt még hadihajók is felsorakoztak a vízparton.

– Augusztus 10-én Tokod-Ebszőnybányán, Farkas Lajos magántaván rendezték meg a NAVIGA NS szakág Magyar Bajnokság ötödik futamaként a Hegyeskő Kupát. Az élethű hajómodellek versenyére az ország minden pontjáról, sőt még Szlovákiából is érkeztek résztvevők. Összesen 41 versenyző indult el 9 kategóriában, sokan több hajót is hoztak, így összesen 77 hajót neveztek be. Ez az igencsak nagyszámú mezőny a reggel 9 órai rajt ellenére egészen este fél nyolcig vízen volt. Sok érdekes hajómodellt lehetett látni a kis halászhajóktól a nagy modern tengeri munkahajókig, civil és hadihajók modelljeit egyaránt, valamint gőzgéppel hajtott modelleket is megcsodálhattunk. Nagyon jól sikerült verseny volt. Mind a versenyzőknek, mind a tóhoz kilátogatóknak tetszett a helyszín, a hajók és a verseny is. Köszönet a támogatóknak: Farkas Lajosnak, Horváth Bálintnak, Tokod Önkormányzatának, a György Pékségnek és a Rajos Szikvíznek – mondta Kovács Péter, a verseny főszervezője.