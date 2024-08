Egy újabb szívfacsaró történtet osztottak meg közösségi oldalukon a tatai állatvédők. Sajnos elég gyakori, hogy egyes emberek bántják, rossz körülmények között tartják kutyájukat, vagy szimplán csak nem törődnek a sorsukkal. Ez történt Majával, a “light” husky kutyussal is, aki most vére egy szerető otthonra lelne.

A 11 éves ivartalan szuka kutyust az állatvédőknek saját otthonából kellett kimenteniük, amely szó szerint a börtöne lett. Korábbi gazdája kennelbe zárva hagyta, majd elköltözött, étlen, szomjan magára hagyva a négylábút. A felelőtlen állattartóval szemben jelenleg is folyik az eljárás.

Maja viszont a sanyarú múltja után most valóban egy olyan családra vágyik, ahol törődést és szeretet kap. Más kutyákkal szuperül kijön, szobatiszta, autózni is szeret és az állatorvossal is jól kijön. A múltjából adódóan az egyedüllétet nem viseli jól. Az állatvédők szívesen adnák olyan helyre, ahol már van egy négylábú.

Majának már nincs olyan nagy mozgásigénye, de szeret csavarogni, más kutyákkal bandázni. Egy igazán nyugodt, elfekvős nagylány, aki kizárólag utókontroll és benti, vagy kinti/benti tartással örökbefogadható.