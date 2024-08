A tanévkezdés alkalmával a szülök több tízezres nagyságrendű összegeket hagyhatnak a boltokban tanszerekre és egyéb iskolai felszerelésekre, miközben sokan nem is tudják, hogy több esetben az önkormányzatok hozzájárulnak a kiadásokhoz. Mutatjuk, hogy a Bakonyalján hol és milyen összegű beiskolázási támogatás igényelhető.

Közeleg a tanévkezdés. Az ezzel járó költségek enyhítésére több önkormányzat beiskolázási támogatást biztosít.

Fotó: Flajsz Peter

A kötelező füzetek, ceruzák, vonalzók, körzők, ez csak néhány példa a tömérdek tanszerből amit a családok újravásárolnak minden nyár végén, az iskolakezdés előtt. Mindez, különösen a többgyermekeseknél súlyos tízezrekkel is megterhelheti a háztartás kasszáját az év ezen szakaszában. Sokan nem tudnak arról, hogy az önkormányzatok a beiskolázási támogatás formájában , jellemzően egy néhány ezer forintos összeggel, vagy utalvánnyal igyekeznek hozzájárulni a családok kiadásaihoz.

Hol és hogyan igényelhető a beiskolázási támogatás?

Egy új iskolatáska akár 20-30 ezer forintba is kerülhet, nem beszélve annak megtöltéséről. A tolltartó és a kulacs ára sem kezdődik 2 ezer forint alatt. Nem beszélve a tornafelszerelésről. A tornazsák a cipő, a ruha csak ad az iskolakezdési költségekhez, hiszen ennek összeállításánál is könnyen a több 10 ezer forintos kategóriában találhatják magukat a vásárlók. Éppen ezért az iskolakezdést számos önkormányzat támogatja kisebb-nagyobb összegekkel. A szeptemberi családi pótlék is ezért hamarabb, augusztus végén kiutalásra kerül a jogosultaknak.

Bakonyalján már több településen elérhetőek a felhívások

Korábban már beszámoltunk arról, hogy mely településeken van lehetőség a beiskolázási támogatás igénylésére. Most hoztunk még néhányat.

Kerékteleki község lakói tanszertámogatást igényelhetnek augusztus 15-től szeptember 15-ig. Minden olyan gyermek esetében jogosultak a lakók a támogatásra ahol, a diák általános vagy középiskolában nappali tagozaton tanul. További kritérium, hogy a család egy főre jutó havi jövedelme nem haladhatja meg a 265 ezer forintot. A támogatás igényléséhez szükséges formanyomtatvány elérhető a település hivatalában. A kérelemmel együtt a jövedelem és tanlói jogviszony igazolásának benyújtása is szükséges. Az egyszer igényelhető támogatás maximális összege 20 ezer forint.