A bányásznap a bányászatról szólt, na meg a sportról

Dorogon, miként más bányászvárosokban is, a sport mindig is nagy népszerűségnek örvendett. Számos sport közül akkoriban is kiemelkedett a labdarúgás, ami a bányásznap témájaként sem maradt ki..

Augusztus 31-én 10 órai kezdettel, a 74. bányásznap egyik programjaként, a dorogi József Attila Művelődési Házban Bányászat és sport címmel zajlott konferencia. Ennek keretében dr. Tittmann János polgármester tartott érdekfeszítő előadást a Doroghoz mindig hű NB I-es labdarúgó és jogász nagyszerű életútjáról, dr. Bartalos Józsefről, valamint a története csúcsát 1963-ban elérő, “Vidék Legjobbja” címet akkor ötödször elnyerő dorogi csapatról. A tárlat szeptember 20-ig fogadja a látogatókat

Fotó: Zetovics Márió / Forrás: 24 Óra Az előadást követő program a művelődési ház galériájában várta az érdeklődőket, ahol ifjabb Rendes Csaba, Dorog Város Egyesített Sportintézményének vezetője ünnepélyes keretek között nyitotta meg a 110 éves a Dorogi Sport című kiállítást. A fényképekből, tablókból és különböző tárgyakból álló tárlat szeptember 20-ig fogadja a látogatókat. Nem csak a labdarúgás a téma.

