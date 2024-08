A bányász táncosok már most gőzerővel és nagyszabású programmal készülnek november 30-ra, megalakulásuk 75. évfordulójára. Emmer Róbert további fontos részleteket is elárult a szombati rendezvényről. Például azt, hogy két részes, összesen három órás jubileumi előadással készülnek a táncosok, összesen négy csoport lép színpadra a gálán. Többek között a Bányász Öregtáncos Együttes tagjai is fellépnek, akik ez elmúlt évek koreográfiáiból adnak egy kis ízelítőt. Ezenkívül az utánpótlás csoport is bemutatja tánctudását, de a régi táncosokból alakult tánccsoport is fellép, akik felújítanak régi koreográfiákat.