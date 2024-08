A bányát 1979. november 1-jén nyitották meg. Gyönyörű táj közepére építették a termeléshez szükséges épületeket. A lejtakna 2 kilométer hosszú volt.

A mányi bánya történetét idézzük fel

Forrás: Beküldött

A vízbetörés itt is nehezítette a termelést, csakúgy, mint Csordakúton: 1981-ben volt egy hatalmas, amelyet nem tudtak kiszivattyúzni, s mindkét bejáratot elárasztotta a víz. Végül 382 tonna anyaggal tömedékelték el a járatokat, s valamelyest csökkent később a víz emelkedése.

Dallos István sok képpel érkezett: látható a bánya belülről, és a föld feletti építmények is. Attól kezdve, hogy egyértelművé vált: a bicskai erőmű nem épül majd meg, az elvárások is csökkentek, s például 3,9 millió tonna helyett 900 ezer lett az éves termelési elvárás. A bányát végül 1989-ben zárták be. A működése alatt csaknem 90 millió tonna szenet termelt.